LOOMARIIK Aasta pikimal päeval tasub külastada kaksküürkaameleid

Kaameliuudistajad on oodatud loomaaia Sise-Aasia piirkonda alates pühapäeva keskpäevast. Siin elab praegu kolm eakat kaksküürkaameliemandat Altõnaj, Budur ja Gjurza, kes hakkavad vaikselt 30. eluaastale liginema. Nendega jagavad aedikut Gjurza 13-aastane järglane suurt kasvu Gizel ja Riia loomaaiast läinud aasta lõpul saabunud kaheaastane pronksikarva kaamelipoiss Bronza. Aia tagant vaatab karja toimetamist pealt Buduri järglane, viieaastane valge kaamelinooruk Bulat.

Nädal on jaganud nii vihma, tuult kui ka päikest. Loomadele meeldib selline vaheldusrikkus väga.

Linnutiikidel näeb askeldamas tibudega punasilmset sarvikpütipaari ja sinikael-pardi mammit oma pojudele elutarkusi õpetamas. Linavästrik vudib, ussike nokas, kiiresti hoolikalt peidetud pessa ning sama kiiresti sealt ka eemale, aga seekord on tal nokas tibu väljaheitepaunake.

Vööthüäänid, tiigrid ja amuuri leopardid sompus ilmast ei hooli ja vihmamärga lopsakat rohelust ei pelga. Lumeleopardidel alpinaariumis aga trimmerdati neljapäeval rohelust madalamaks. Alpi ümisejate künkakeses on usina kaevetöö ja vihma koostoimel toimunud varinguid.

Irbiseaedikus lamava tüve küljes uhkeldab veel suur, kuid juba natuke luitunud vääveltorik. Rebasemäe metsateel aga ilmus puujuure lähedal maapinnale lehterüdik – haruldane ja ohulähedane seen, kes on levinud hajusalt üle Eesti, tihedamalt just Põhja- ja Lääne-Eestis.