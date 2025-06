HARULDASED FOTOD Sõpradena koos rännanud karu ja hunt hämmastasid teadlaseidki

Veelgi hämmastavam oli see, et karu ja hunt ei läinud kordagi omavahel toidu pärast tülli. Vastupidi – nad sõid kõrvuti, justkui jagaksid kõike, mida mets neile pakkus. Mõned eksperdid oletavad, et nende eriline side võis tekkida nooruses, kui nad olid üksinda ja vajasid ellujäämiseks teineteise tuge.

See lugu tuletab meelde, et isegi kiskjate maailmas võib tekkida usaldus ja sõprus – eriti siis, kui elus püsimine sõltub liitlastest. Ja vahel võib loodus ise pakkuda meile kõige ilusamaid üllatusi. Või nagu üks inimene ütles südamlikult kommentaariumis: «See on ehe näide sellest, et ma tulen ja otsin su üles igas elus ja igas vormis».