Teadlase hoiatus: see üks ese võib meres sind haide märklauaks teha

Dr Harley Newton, Florida teadlane ja organisatsiooni OCEARCH juhtiv veterinaar, on aastaid pühendunud haide uurimisele. Tema viimane uurimisobjekt – ligi 4,3-meetrine isane hai hüüdnimega Contender – on andnud väärtuslikku infot haide rände ja käitumise kohta. Kuid lisaks teadustööle on tal ka oluline sõnum rannapuhkust nautivatele turistidele.