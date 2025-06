Uus võõrliik on Euroopat üle võtmas – teadlased hoiatavad tõsiste tagajärgede eest

Pilt on illustreeriv.

Ühes Saksamaa linnas on uus võõrliik vallutanud tänavad, pargid ja isegi kodude pööningud, pälvides kohalike sümpaatia ja pahameele korraga. Kuid kuigi mõned peavad neid armsateks ja naljakateks öisteks külalisteks, hoiatavad loodusteadlased, et tegu võib olla tõsise ohuga Euroopa ökosüsteemidele. Liigi arvukus on tõusuteel, levik kiire ja mõju loodusele veel raskesti hinnatav – kuid mitte olematu.