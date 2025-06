VAATA Ootamatule motellikülalisele kutsuti politsei

Häirekeskusesse saabunud kõne šokeeritud turistidelt andis märku, et nende motellitoa ukse ette oli ilmunud suur soomuseline loom. Korrakaitsjad reageerisid kiiresti ja jõudsid sündmuskohale vahetult pärast südaööd. Politseiniku kehakaamera jäädvustas emotsionaalse hetke, mil ta loomaga esimest korda silmitsi seisis. «Pagan! See ongi alligaator! Päriselt on alligaator hotelli juures,» hüüatas ohvitser hämmeldunult, liikudes aeglaselt ja ettevaatlikult looma poole.