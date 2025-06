VIDEO Omaniku süda murdus, kui ta avastas, mida tema kass üksi koju jäädes tegi

Paljud kassipidajad usuvad, et kass on iseseisev loom ja saab vajadusel kas või mitu päeva üksi hakkama. Tõsi on, et kass vajab vähem pidevat tähelepanu kui näiteks koer, kuid täiesti järelevalveta ei tohiks ka tema liiga kauaks jääda.

Kui kauaks tohib kassi üksi koju jätta?

Täiskasvanud, terve ja üksiolekuga harjunud kass võib üldjuhul veeta kodus üksinda kuni 24–48 tundi, eeldusel, et talle on tagatud piisav kogus toitu, puhas joogivesi ning mitu puhtana hoitud liivakasti.

«Kassidele meeldib väga rutiin ning kui omanikud lähevad pikemaks ajaks kodust ära, siis on see nendele väga suur stressifaktor. Ka kassidel on oluline igapäevane sotsiaalsus ning kui talle käiakse ainult süüa viimas ja liivakasti puhastamas, siis ei ole see kindlasti piisav,» sõnab ta. Juhul kui omanikel on plaanis pikem reis, soovitab loomaarst selleks ajaks leida kassile hoidja.