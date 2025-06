Aasta aega tagasi varjupaika sattunud kassi mineviku kohta selgus midagi väga ootamatut

Kuna Gattol puudus kiip, siis ei olnud varjupaiga töötajatel aimugi, et kusagil võib olla keegi, kes Gattot koju ootab. Nii koliski ta Viljandi loomade heaolu keskusesse ja talle asuti varjupaiga kodulehe ja sotsiaalmeedia kaudu uut kodu otsima.

Juuni keskel saadi aga ootamatu kõne inimeselt, kes teatas, et tema võib olla kassi tegelik omanik ning et ta on teda aasta aega koju oodanud. Nii sai kass tagasi oma päriskoju.