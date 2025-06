Florida edelaosas rajakaamera ette jäänud looma on loodusuurijate sõnul üsna raske tuvastada, mistõttu pöördusid nad sotsiaalmeedia poole, et uurida, mida inimesed pakuvad.

Fotolt on näha, et tegu on loomaga, kellel on tume karvkate, pikk saba ja läikivad silmad. Foto pakkus kommenteerijatele palju kõneainet, kuid lõpuks pakuti välja, et ilmselt võib tegu olla siiski kassiga.