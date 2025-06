UUS TREND | Koertemaailma latte ehk puppuccino mõjust sinu kutsule

Pole kahtlustki, et maailm on hakanud järjest rohkem arvestama koertega, kellele meeldib samuti tükike luksust nautida. Ka kohvikud on selle trendiga kaasa läinud. Õnneks ei pakuta kutsikatele espressot, aga kofeiinivabad puppuccino’d, nagu näiteks Starbucksi kuulsad «kutsutopsid», koguvad üha enam populaarsust. Kas selline maius on tegelikult ka hea mõte?