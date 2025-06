Tartus auto alla jäänud kass pani loomakaitsjad ahhetama: see on ime...

Selgus ka, et vaagnavigastust saab ravida väga keeruka operatsiooniga, mille kulud ulatuvad 3000 euroni. Et seda operatsiooni läbi viia, pöördusid loomakaitsjad heade inimeste poole annetuste kogumiseks ning nädalavahetusega saadigi kokku juba 1500 eurot. ELLi esindaja sõnul on see siiski vaid pool summast, mis maksta tuleb.