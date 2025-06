PÄEVAKÄPP Kodu ootab erilise välimusega Diana: tema karvamuster sarnaneb mõne eksootilise metskassi omaga

Kiisuke on väga kauni kasukaga. Tema karvamuster sarnaneb mõne looduses uitava eksootilise metskassi omaga ning saba on vahvalt triibuline.

Diana on natuke arglik, kuid juba annab selgelt märku oma potentsiaalist. Ta on väga tähelepanelik ja vaatab inimesi küll eemalt, kuid vahel julgeb ta limpsida näpult maiust, mis on suur samm tema usalduse võitmisel.

Kui sa astud kassituppa, võid kohe märgata tema erilist kohta – ta on tihti kõrgustes, lae all, kus talle meeldib rahus olla ja turvaliselt pesitseda. Diana veedab suure osa päevast just seal, kus teda ei häirita, ning kus ta saab nautida oma privaatsust.

Diana Foto: Pesaleidja

Kui aga tuba jääb õhtul inimestest tühjaks ja vaikseks, tuleb Diana alla. Eriti lõbusaks hetkeks muutub iga päev aga see, kui on aeg konservi söömiseks – siis on Diana alati kiirelt kohal ja valmis nautima toitu. Tema tasapisi lähenemise ja usalduse võitmise juures on toiduaeg kindel hetk, mil temaga on lihtsam suhelda ja lähedasemaks saada.

Eksootiline Kaunitar Diana vajab oma ellu kannatlikku inimest, kes on valmis talle andma aega ja ruumi harjumiseks. Ta ei ole kohe valmis täielikult avama oma südant, aga see ei tähenda, et ta seda kunagi ei tee. Täpselt nii palju, kui tal on vaja, tuleb talle anda, et ta tunneks ennast turvaliselt ja võiks avada oma südame inimese jaoks, kes mõistab tema hinge ja vajadusi.

Diana on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibistatud ning saanud vajalikud parasiiditõrjed.