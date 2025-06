Loomaarst vastab: miks emane kass on saba alt märg?

Vastab loomaarst Gerlin Järvela: «Kirjast saan aru, et kass on steriliseerimata. Siin on põhimõtteliselt kaks olulist põhjust, mida tuleks kontrollida. Kas tegemist on pärakupaunade probleemiga või on tegemist emakapõletiku vm sealt tuleneva probleemiga. Igal juhul tuleks kiiresti arsti juurde pöörduda!»

Gerlin Järvela on Tallinna PetCity kliinikute juhataja ja loomaarst, kes on veterinaarina töötanud üheksa aastat. Samuti on ta üldarst ööpäev läbi avatud Rannamõisa PetCity kliinikus, kus tegeleb kõikvõimalike probleemide ja patsientidega ning kus ükski päev ei ole eelmisega sarnane. Gerlin ütleb, et tema jaoks on kõige olulisem tagada, et iga loom saaks vajaliku ravi ning parima hoolitsuse.