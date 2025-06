Aleksei Turovski ja Mati Kaal nõuavad riigilt kanade puurispidamise keelustamist

«Ma olen elu aeg loomadega töötanud. Ma olen näinud, tundnud, osalenud nende elus. Ma tean, kui nutika ja põneva käitumisega on kodukanad. Paraku oleme me tööstuslikes puurides võtnud neilt võimaluse väärikale elule, aga ma olen kindel, et me saame seda olukorda muuta kanade puurispidamise keelustades,» kommenteerib Aleksei Turovski.

«Olukord, kus pea kõikidest liigiomastest käitumisvõimalustest ilma jäetud linnud on muudetud pelgalt munatootmise masinavärgi pidevalt riknevateks detailideks, väljendab hoolimatut suhtumist loomade heaolusse. Kanade puurispidamine tuleb seadusega keelustada nagu seda on juba tehtud mitmetes meist enam arenenud ühiskondades,» teatab Mati Kaal.

šOKK: kümnete tuhandete eestlaste häält ei võetud kuulda

9. juunil arutas Riigikogu maaelukomisjon kanade puurispidamise küsimust kinnisel istungil. Aruteluks olnud eelnõu kanade puurispidamise keelustamiseks sai alguse MTÜ Nähtamatud Loomad esitatud rahvaalgatusest, mis pälvis rekordilised 21 421 digiallkirja kanade puurispidamise keelu toetuseks.

Istungil tegi komisjon ettepaneku, et kanade puurispidamise seaduse tasandil keelustamise asemel võiksid munatootjad omal soovil vabatahtlikult vabapidamisele üle minna.

«Eesti inimesed ootavad riigilt otsustavat sekkumist, et kanade puurispidamine Eestis keelustataks. Ettepanek puuride keeluks sai alguse, kui avalikkus nägi, kui kohutavates tingimustes munatootjad kanu puurides peavad. Munatööstus oli varjatult ja süüdimatult lasknud aastaid lindudel puurides surnuks piinelda. Eeldades nüüd, et need samad ettevõtted loobuvad vabatahtlikult puuridest, toob meid tagasi alguspunkti ja ei aita kuidagi loomade heaolu parandada. Munatootjate mittesiduva lubaduse uskumine ei anna kindlustunnet, et riik ka päriselt loomade heaolu parandamiseks midagi ära teha soovib.,» kommenteeris loomade heaolu organisatsiooni Nähtamatud Loomad tegevjuht Kristina Mering.

«Lisaks tuleb arvestada, et üle 60% jaekettidest on tänaseks teatanud puurikanade munade müügist loobumisest ning nad vajavad seadusemuudatusest tulenevat kindlustunnet, et kohalikud munatootjad pakuvad piisavalt vabapidamissüsteemidest kanamune,» lisas Mering.

Avaliku arvamuse uuringute järgi ca 80% Eesti elanikest ei toeta kanade puurispidamist. Rimi, Maxima, Prisma, Lidl, Stockmann ja sadakond teist toidufirmat ja restorani on teatanud üleminekust vabapidamismunadele. Hiljuti koostasid 100 eksperti, arvamusliidrit, teadlast ja organisatsiooni pöördumise «100 mõjukat häält loomade kaitseks», kus avaldasid riigile tugevat toetust kanade puurispidamine keelustada.

Muna Liisa kanala Foto: MTÜ Nähtamatud Loomad

«Eestis peetakse ca 80% munatootmise kanadest puurides, kus linnul on umbes A4 suuruse paberi jagu ruumi. Kanad viibivad puuris terve elu ning neil pole ruumi tiibu sirutada ega liikuda,» tõi Mering välja. «Selline loomade kohtlemine on ajale jalgu jäänud, sest halbu elutingimusi ei toeta meist keegi. Seepärast on tarvis kanade puurispidamine Riigikogu arutelude järel keelustada, et vähendada julmust loomakasvatuses,» lisas ta.