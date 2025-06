Gus ja Lucky on erakordselt eriline duo, kelle armas sõprus soojendab peaaegu kõigi nendega kohtuvate inimeste südameid. Gus on Inglise buldog ja Lucky on erivajadustega kana – nad sattusid teineteise ellu pärast seda, kui nende lemmikloomade ema Chandler Coate nad adopteeris.