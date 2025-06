Vihjet kontrollima läinud ametnikud avastasid Lääne-Virumaa laudast midagi tõeliselt õõvastavat

Põllumajandusloomade religioossel eesmärgil tapmine on lubatud üksnes usuühingu liikmete tarbeks, aga alles pärast taotluse esitamist ja PTA otsust religioosset tapmist lubada. Eeltingimuseks on, et tapmine toimub vastava õiguse saanud ettevõttes, milles on täidetud erinevates õigusaktides kehtestatud hügieeni- ja loomade heaolu tagamise nõuded.