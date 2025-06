Varjupaika sattunud eaka koera kiipi kontrollides selgus midagi ootamatut

Varjupaiga direktori Gina Castillo sõnul päästeti koerake Molly autoteelt ning kuna varjupaigas selgus, et koerale on paigaldatud kiip, olid töötajad lootusrikkad, et tal õnnestub kiiresti omaniku juurde tagasi jõuda.

Siiski ei läinud kõik nii nagu plaanitud.

Kui varjupaiga töötaja kiibiga seotud olnud telefoninumbrile helistas, sai ta teada, et need inimesed olid juba aastaid tagasi koera oma sõpradele ära andnud ega teadnud tema edasisest saatusest midagi. Samas olid nad koerast kuuldes rõõmsad ja ütlesid, et tahavad teda tagasi.

Endised omanikud lubasid koerale juba järgmisel päeval järele tulla, kuid nad ei tulnud. Ei tulnud ka kaks nädalat hiljem, kuigi varjupaiga töötajad püüdsid nendega meeleheitlikult ühendust saada.

Samal ajal paljastus Molly kohta mitmeid asju, mis viitasid sellele, et enne päästmist oli ta elanud kohutavat elu.

Veterinaari sõnul oli koera tervislik seisund kohutav: teda vaevasid hambaprobleemid, neeruhaigus, raske silma- ja kõrvapõletik ning üks tema jalg käis liigesest välja.

Varjupaigale läks tema ravi maksma 4000 dollarit, kuid varjupaiga direktori sõnul on Molly nii armas ja sõbralik koerake, et see oli kõike seda väärt.

Koer läks talle nii hinge, et ta otsustas eaka looma hoopis endale jätte. «Molly on parim isiksus. Ta on nii vaikne ja armas, kuid samas on temas ka särtsakust ning ta kohanes minu kodus ideaalselt,» ütles Castillo.