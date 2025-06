USKUMATU Uudishimulik okassiga kasutas reisiks eriti huvitavat meetodit

«Erinevalt pisikestest metsümisejatest, kes on tuntud kui autodesse hiilijad – oli okassiga lennukis hoopis teistsugune loomalugu,» seisis postituse pealkirjas. «See seiklushimuline noor loom peitus piloodi istme alla ja pistis oma pea välja siis, kui ühe kohaliku lennukivrakke teisaldava ettevõtte töötajad hakkasid Kelownas lennukivrakki haagiselt maha laadima.»

Rehabilitatsioonikeskus selgitas ajakirjale People antud intervjuus, et neil ei ole tavaliselt ressursse, et metsloomi ise kinni püüda, kuid kuna tegemist oli erakordse olukorraga, võttis meeskond selle ülesande ette. «Loom oli kodust sadade miilide kaugusel ning oli reaalne oht, et ta eksib ära tööstusõuel paljude lennukiosade vahel, kus ta oleks desorienteeritud, ei leiaks süüa ja võiks pugeda mõnda teise masinasse või sõidukisse,» seisis postituses põhjenduseks, miks organisatsioon päästeoperatsiooni ette võttis.