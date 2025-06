Sander Rajamäe, kes ilvest nägi, ütles Eesti Jahimeeste Seltsile, et märkas ilvest siis, kui ta trepikoja katuselt suure kolinaga alla ronis.

Rajamäe teadis veel öelda, et Kolde tänava lähedusse on ka varem teisi metsloomi sattunud, nende seas on olnud jäneseid ja metskitsi.