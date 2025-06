Loomaarst vastab: kuidas kassi ja koera omavahel lepitada?

Lemmiku lugeja küsib: «Kuidas kassi ja koera omavahel lepitada? Kui varasemalt on võõraste koertega kass saanud läbi ja otsustasime omale koera võtta, siis nüüd kass hoiab täiesti eemale ja keeldub koos olemast meiega kui koer läheduses.»

Vastab loomaarst Gerlin järvela: «See olukord on hea näide sellest, et loomade puhul ei saa me teha järeldusi selle põhjal, kuidas neil ühes või teises olukorras on varem olnud. Mõned isendid klapivad paremini kui teised jne. Praegusel juhul millegi tõttu kassile ei sobi koera kohalolek kodus. See muidugi ei tähenda, et seda olukorda ei saaks parandada.

Minu kindel soovitus on kasutada kodus erinevaid vahendeid selleks, et kass saaks vajadusel privaatsust, tema liivakast, sööginõud jne oleks sellises kohas, kus koer ei saa teda häirida jne. Samuti kindlasti on vajalik kasutada stressi leevendavaid vahendeid – panna seinakontakti difuuser, mis eritab rahustavaid feromoone kassile ning kombinatsioonis sellega kasutada suukaudseid looduslikke rahusteid, mida on võimalik just loomakliinikutest osta.