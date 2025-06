ŠOKEERIVAD KAADRID Kohutava vea teinud loomaaia külastaja lõpetas krokodilli lõugade vahel

Rünnaku alla sattunud mees on ilmselgelt suurtes valudes, sest krokodilli hammustusjõud on üks tugevamaid loomariigis. Seejärel haarab krokodill oma ohvri reiest ja keerutab teda. Seda võtet nimetatakse surmakeerutuseks (death roll), mille eesmärk on saagi tükkideks rebimine.

Väidetavalt oli turist puuris lõksus lausa pool tundi, enne kui krokodilli talitaja suutis ta vabastada, lüües loomale tsemenditükiga pähe, vahendas The New York Post .

Politsei esindaja sõnas kohalikule meediale, et turist arvas, et tegu ei ole päris looma, vaid hoopis topisega ning seetõttu tema puuri ronida julgeski. Ta lisas, et mees vajas 50 õmblust ja on suur ime, et ta üldse ellu jäi.