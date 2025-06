VIDEO Haruldane vaatepilt: Viljandimaal jäi rajakaamera ette üle 40 metsseapõrsa

Video on kokku lõigatud kolmest 20-sekundilisest klipist ning jääb mulje, nagu notsude rivil lõppu ei tulekski.

Jahimees ja loodusgiid Peeter Hussar rääkis ETV saates «Terevisioon» , et videost on näha seitset suurt emist ning põrsad võivad olla umbes kuu aja vanused. Ühtegi kulti näha pole.

Hussar eeldas, et põrsad ja emised on suurde gruppi kogunenud ilmselt turvalisuse pärast, sest samas piirkonnas on nähtud ka hunte.