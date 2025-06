GALERII Saaremaal kiibistati kahe päevaga 118 looma

«Meie igapäevane töö hulkuvate loomadega näitab, et suurim probleem Eesti loomakaitses on kassidega. Me räägime kümnetest tuhandetest koduta kassidest, kelle omanikke ei ole võimalik tuvastada. Seepärast otsustasime tegutseda ja pakkuda kassiomanikele võimalust oma loom turvaliselt ja tasuta kiibistada. Kampaania läbiviimise piirkonnaks valisime Saaremaa, kuna just seal on kasside kiibistatuse protsent üks madalamaid Eestis. Õnneks saime seda protsenti pisut tõsta,» selgitas kampaania eestvedaja ja Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.

Kahe päevaga kiibistas vabatahtlikest koosnev meeskond 111 kassi üle kogu Saaremaa. Kuigi kampaania oli suunatud peamiselt kassidele, sattus vabatahtlike teekonnale ka seitse kiibita koera, kellele oluline protseduur samuti ära tehti.

«Huvi kampaania vastu oli suurem, kui oskasime arvata. See näitab, et väga paljud kassiomanikud on tegelikult vastutustundlikud ja hoolivad, kuid erinevatel põhjustel ei ole olnud neil võimalust minna kliinikusse kassi kiibistama – põhilise põhjusena toodi välja just seda, et transportimine on keeruline, kuna tekitab kassile suurt stressi,» lisas Mõisamaa.