PÄEVAKÄPP Harku vallast päästetud kass otsib uut kodu juba viis aastat

Seitsmeaastane Freezia on isepäine ja pigem tagasihoidlik hing, sest inimeste lähedus ei ole kuulunud tema varasemasse ellu.

Koos kassiga tulid kaasa ka tema kaunid pojad Lorenz ja Lauritz, kes on nüüdseks leidnud oma armastavad kodud. Kahjuks kolmas lapsuke hukkus enne, kui abi kiisukesteni jõudis.

Praeguseks on Freeziast sirgunud tõeliselt graatsiline loom – tema saba on kui uhke kuusk ja silmad säravad kui päikesekiired. Iseloomult on ta sõnakas ja tegus – kui keegi kaashoiulistest segadusse satub, ei pelga Freezia neid oma käpakesega õigesse suunda juhatada.