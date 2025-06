Loomaarst selgitab: üllatavad põhjused, miks koertele meeldib inimeste varbaid limpsida

Veel märke, et su koer tõeliselt hoolib sinust

Ta on õnnelik, kui sa koju tuled. Pole midagi paremat, kui pikalt tööpäevalt koju saabuv peremees. Kui lemmik tuleb sind tervitama, võid kindel olla, et ta igatses sind.

Ta lakub su nägu. See on ilmselge märk, et koer otsib lähedust ja talle meeldib sinuga koos olla.

Ta hoiab sinuga silmsidet. Silmside hoidmine on koera jaoks tugev usalduse hoidmise märk.

Ta jälgib sind pidevalt. Ära imesta, et su koer sinuga igale poole, ka vannituppa, kaasa tulla tahab. Ta tahab lihtsalt kindel olla, et sinuga on kõik korras ja sind valvata.