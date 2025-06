VIDEO Sabata alligaatorit peeti ekslikult koeraks

Ashlyn Bartholomew, kes sõidutas oma lapsi pesapallitrennist koju, märkas kummalist «jalakäijat» esimesena. «Ma ei saanud aru, kellega tegu on, kas see on suur koer või mõni muu loom,» kirjeldas ta nähtut. Tal õnnestus auto seisma jätta ja pealtnäha häirimatult omi asju ajavast loomast video teha.

Hiljem arvati, et ilmselt on loom saba kaotanud võitluses teise alligaatoriga. Auduboni loomaaia zooloogi Robert Mendy sõnul pole sellised vigastused nende loomade seas haruldased. «Olen ​​näinud alligaatoreid, kellel on kuni 75 protsenti sabast puudu,» ütles ta ja lisas, et võimalik on ka paadi mootori labade tekitatud vigastus.