HARULDANE VAATEPILT Järvamaal jäi rajakaamera ette korraga kaheksa karu

Jahimehe sõnul tundub video järgi, et tegemist on kahe-kolmeaastaste noorte karudega. «Eelmine aasta nägime liikumas kahte nelja pojaga emakaru, võib-olla ongi need samad eelmise või üle-eelmise aasta pojad,» rääkis Adler Eesti Jahimeeste Seltsile.