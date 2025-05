VIDEO Vaata, kuidas juhtkoer pimeda peremehe ohtlikust olukorrast päästab

Kuigi juhtkoer ei oska hinnata, millal fooris on roheline tuli, viib ta inimese ülekäiguraja algusesse ja jääb ootama käsku, millal minna. Otsuse liikumiseks teeb aga alati inimene – koer täidab korralduse, kui see on ohutu. Samas on juhtkoer koolitatud selliselt, et ta ei täida käsku, kui see paneb peremehe ohtlikku olukorda. Näiteks kui auto läheneb, võib koer keelduda edasi liikumast.