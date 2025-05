Esialgu paistab veepinnalt vaid uim, kuid kui hai lähemale ujub, saab selgeks, kui võimas ja suur see tegelikult on. Tegemist on ogahai ehk basking shark'iga – maailma suuruselt teise haikalaga, kes võib kasvada kuni 12 meetri pikkuseks. Vaatamata muljet avaldavale välimusele on tegemist rahuliku ja inimestele ohutu liigiga – nad toituvad vaid planktonist ja väikestest kaladest.