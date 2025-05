Teame, et koerahammustus võib olla väga ohtlik, kuid kasse me üldiselt ei pelga. Kassiomanik Micah Hayes jagas aga avameelselt oma kogemust, kuidas armastatud kassi hammustus põhjustas nii tõsise infektsiooni, et ta pidi käima mitmel operatsioonil, sai pikka ravi ja oleks oma pöidlast peaaegu ilma jäänud.