Loomaarst avaldas, kui pikalt peaks koeraga iga päev jalutama

Dr Nicole Rous on Austraalias Melbourne'is tegutsev veterinaar ja kliiniku omanik, kes tegutseb mitmetes erinevates sotsiaalmeediakanalites, andes loomaomanikele kasulikke nõuandeid. Kirg integratiivse meditsiini ja holistilise lemmikloomahoolduse vastu on viinud teda uurima alternatiivseid ravimeetodeid ja -viise, näiteks lemmikloomade toetamist aroomiteraapia abil.

Rous selgitab, et see, kui pikalt peaksid oma koeraga jalutama, sõltub eelkõige koera vanusest. Näiteks kui koer on neljakuune, peaks temaga jalutama kaks korda päevas 20 minutit ehk siis kaks korda viis minutit iga elukuu kohta.