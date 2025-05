Maha laskmisest päästetud Tyson tahaks leida kodu ja südamesõbra

Viimased aastad käis kohalik alles jäänud kasse iga päev toitmas ja nende eest hoolitsemas. Sinna olid veel jäänud üksikud kassid, kes abi ootavad. Nende seas ka Tyson.

Tyson oli just see, kes lausa ise päästmist palus, sest ta ootas iga päev kohaliku autot, et süüa saada. Iga päev jooksis ta autole vastu abi küsima…

Nüüd on Tyson MTÜ Kasside Turvakodu kassitoas ja valmis uueks eluks - eluks päriskodus, kus tal on viimaks ometi päris oma inimene/inimesed, keda iga päev koju oodata! Vaatamata sellele, et Tyson elas tänaval, oli ta algusest peale õues inimestega sõbralik. Turvakodus on Tyson veel natuke tagasihoidlik, aga paitamist ja lähedust naudib väga.

Tyson vajab rahulikku kodu, kus uue elukesega kohaneda ning viimaks ometi tunda, et temagi on oma kodu ja oma inimese ära teeninud! Kassipoiss tahab tunda, et ta on tingimusteta armastatud ja tal on nüüd elu lõpuni keegi, kes teda hoiab ja kellele alati saab loota!

Tyson on kastreeritud, kiibitud ja vaktsineeritud. Turvakodus ootab uut kodu alates 04.01.2024.

Kui sooviksid talle kodu pakkuda, anna endast teada info@kassideturvakodu.ee.

Tysoni kodu-ootust saad toetada:

Annetustelefonidel (töötavad Elisa, Telia ja Tele2 võrkudes):

900 6575 – annetad 5€

900 6700 – annetad 10€

900 6725 – annetad 25€

PS! Annetuse toimumiseks kuula tervitustekst lõpuni!

Annetuskontole:

Saaja: MTÜ Kasside Turvakodu

IBAN: EE712200221035355855

SWIFT: HABAEE2X