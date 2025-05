Veterinaar tegi varjupaika toodud koera kohta šokeeriva avastuse: see on väga haruldane

Leidmise hetkel oli koer väga kõhn ja keegi ei tea täpselt, kui kaua ta seal virelenud oli. Varjupaigas esmast läbivaatust teinud veterinaar leidis tema kehalt ka midagi kahtlast, mille kohta ta esialgu arvas, et tegu on songaga.

Nimelt selgus, et koer on justkui kahest soost samaaegselt: anatoomiliselt olid tal olemas kaks munasarja ja kaks munandit, mis tuli operatsiooni käigus eemaldada.

Operatsiooni läbi viinud veterinaar Kelsey Battelle ütles väljaandele People, et see on midagi väga haruldast. «Olen töötanud varjupaiga veterinaarina üheksa aastat ja pole midagi sellist varem näinud. Ka olemasoleva kirjanduse põhjal saab öelda, et selliseid juhtumeid on varem dokumenteeritud vaid 15-20,» tõi ta välja.