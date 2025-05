MIKS OMETI? 2 aastat kodusoojust nautinud kass toodi ootamatult varjupaika tagasi

Pesaleidja töötajate sõnul on Kustil nüüd stressi tõttu vereproovid paigast ära ning ta vajab ka kulukat hambaprotseduuri.​ «Kodukassile on varjupaika puuri tagasi kolimine päris kindlasti stress,» ütleb Pesaleidja üldjuht Kelli Samberk ning lisab, et Kusti protseduuride jaoks oleks vaja 443,59 eurot.