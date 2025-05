Williami ja Kate’i perega liitus neli imearmsat liiget

Kuningliku pere lemmikloomaks on juba viis aastat süsimusta karvaga kokkerspanjel Orla, kes võeti 2020. aasta sügisel vahetult enne seda, kui nende eelmine koer Lupo, samuti kokkerspanjel, üheksa-aastasena taevastele jahimaadele lahkus.

Nüüd on Orla ise ühe pesakonna ilmale toonud ning kuningliku pere lapsed, George, Charlotte ja Louis on nendest vaimustuses, vahendas väljaanne The Sun.