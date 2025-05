FOTOD Maantee äärest leiti kohutavalt pulstis karva alla mattunud puudel

Cats Help MTÜ esindaja Evelyn Taaleri sõnul jäi Rae vallast maantee ääres seiklev koerake silma ühele MTÜ vabatahtlikule, kes asus kohe talle abi otsima.

Koerake toimetati Rannamõisa PetCity kliinikusse, kus selgus, et kiipi tal ei ole ja tema tervislik seisund on kohutav: koer on kõhn nagu luukere, kondid turritavad igalt poolt välja, karv üleni takkus, pulstis, karvad kuivanud väljaheitega koos, silmad nii põletikus, et ta ei näe nendega hetkel ilmselt midagi. Lisaks on kõhu all suur munandikasvaja ja hambad paksult hambakivi täis.

Kuigi koer on eakas, on Taaleri sõnul juba tehtud uuringud paljastanud, et ta ei ole suremas. Ta viibib hetkel tilgutite all ning tema kasvajat on võimalik opereerida. See kõik läheb Taaleri sõnul maksma 2000 eurot, mis loodetakse kokku saada heade annetajate abiga.

«See on meeletult suur summa ja väga palume heade inimeste abi, et see summa kokku saada ja koerakese elu saaks päästa. Ta on eakas, aga pole mingit põhjust tema elu lõpetada veel ennetähtaegselt, sest õige hoolitsusega võib ta elada veel mitu aastat.»

Koera elu päästmise summa koosneb järgmistest asjadest.

Ca 700–800 eurot. Ööpäev kiirabikliinikus, koos kõigi uuringute, vereproovide, röntgenite, statsionaaritasuga jne.

Ca 50 eurot. Grooming, sest takkus vilt on vaja kas või osaliselt seljast ära saada.

Ca 300 eurot. Soovitati minna silmadega tuntud silmaarsti, dr Anzela Lehtla vastuvõtule.

Ca 500 eurot. Munandioperatsioon ja analüüsid Saksa laborisse, et mis kasvajaga tegemist.

Ca 300–400 eurot. Tulevikus, kui kõik muu on korras, hammaste põhjalik ülevaatus ja hambakivi eemaldus.

Taaleri sõnul on tegu väga sõbraliku ja rahuliku koeraga, kes vajab ka hoiu- või päriskodu.

Annetada saab mugavalt, vajutades annetuslingile.

900 0020 - kõne hind 5 eurot

900 0001 - kõne hind 10 eurot