PROOVI JÄRELE Just niimoodi käitudes võidad sa kassi poolehoidu

Kassid valivad oma lemmikinimeseks sageli selle, kes pakub neile kõige järjepidevamat hoolt, tähelepanu ja kiindumust. See pole eriline üllatus – kassid armastavad rutiini. Kui sina oled see, kes toidu õigel ajal kaussi paneb ja liivakasti puhtana hoiab, oled nende silmis fantastiline. Eriti kui sa pakud aeg-ajalt nende lemmikmaiuseid.

Kassidele meeldib ise otsustada, millal nad inimesele lähenevad. Kassi taga ajades ja sülle krabades oled peagi persona non grata. Lase tal olla, ära sunni end peale ja oledki varsti ta soosikute hulgas.

Kassid tunnevad usaldust ja tugevat sidet oma lemmikinimestega. Selleks tuleb jälgida kasside kehakeelt – nad suhtlevad paljuski oma saba, kõrvade ja silmadega. Näiteks kui sa pilgutad kassile aeglaselt silmi, on see nende maailmas rahusignaal.

Eriti traumeeritud kassidele on oluline, et inimene oleks rahulik ja järjekindel. Iga kass on erinev ja mõnel võtab usalduse tekkimine rohkem aega. Kõik muidugi tahavad kassikest, kes poeks esimesest päevast kaissu, aga vahel vajavad nad rohkem aega. Ole järjepidev, lahke ja mõistev – ajapikku hakkab kass sind nägema oma turvalise inimese ja hea seltsilisena, kirjutab YourTango.