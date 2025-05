Ta jõudis Pesaleidja varjupaika halvas seisus – küüned konksu kasvanud, nahk katki, hambad põletikus ning psüühiliselt murtuna. Aastate jooksul on tema tervis stabiliseerunud, kuid kehal ja hinges on jäänud armid. Tänu armastavale hoiukodule on Cicero õppinud usaldama, kuigi vajab endiselt ruumi ja mõistmist – ta pole sülekass klassikalises mõttes, kuid tuleb vahel ise sülle ja naudib lähedust omal moel.