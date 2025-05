Harjumaal jäi koer pereliikmete silme ees auto alla, seejärel juhtus midagi ootamatut

Ei saanud tühjagi aru? Ma ise ka ei saanud, aga äkki ei peagi lihtsurelikud seda arstide värki peensusteni jagama. Maakeeli öeldes hakkas Bruno lämbuma, sest õhkrind ei lasknud hingata ning kõhuõõs oli verd ning muud jama täis. Siseorganid puha paigast nihkunud ja rebenenudki. Vaagen kah puru, mis puru, aga antud olukorras on see teisejärguline mure. Selgroog pihta ei saanud ja jummel tänatud – vähemalt hädad saab ise tehtud ja kontrollib ka kõiki jäsemeid, mis imekombel samuti terveks jäid.

Eilse pärastlõunase seisuga oli Loomapäästegrupile esitatav arve 1200 eurot ning prognoosi kohaselt võib kuluda kuni 5000. Loodetavasti ikka nii palju ei lähe, aga see kõik sõltub juba väga paljudest asjaoludest. Praegu on kõigil rasked ajad ja meie poolt valitud valitsejad annavad parima, et aina kehvemaks veel läheks. Paljudele, sealjuures mulle endale nii just tundub. Sestap pole ka imestada, et oma koera elunatukese eest võitlev väikeste lastega pere viimases hädas Loomapäästegrupi poole pöördus – mis ühe jaoks võimatu, on ehk kamba peale võimalik. Lõpetuseks lisan lõigukese pereema kirjast: