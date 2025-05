VIDEO Koeratreener: Lihtne nipp, kuidas ülemeelik kutsu sekunditega maha rahustada

Tuntud koeratreener Adam Spivey, kes juhib populaarset Southend Dog Trainingu veebikogukonda ning on raamatute «How To Train Your Dog» ja «How To Raise The Perfect Dog»​ autor, jagas hiljuti sotsiaalmeedias lihtsat tehnikat, kuidas koera maha rahustada – ilma ühtegi sõna lausumata.