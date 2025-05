ETTEVAATUST! Need inimestele mõeldud ravimid on kassidele-koertele väga ohtlikud

Kuigi D-vitamiin on nii inimestele kui ka loomadele oluline, siis liiga suures koguses võib see muutuda eluohtlikuks. Kui koer sööb ära 32 kapslit D-vitamiini, kaasneb sellega tugev mürgistus ja suur risk neerupuudulikkuse tekkeks.

If Kindlustuse isikukahjude grupijuhi Kait Raudsepa sõnul on koera omanikul mitu põhjust rõõmu tunda. Esiteks muidugi selle üle, et tema neljajalgne sõber pääses eluga, aga teiseks ka selle üle, et ta oli õigel ajal sõlminud lemmikloomakindlustuse lepingu. Tänu sellele ei pidanud omanik 600-eurost raviarvet omast taskust maksma.