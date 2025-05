Armas vaatepilt: kaamera ette jäänud pandad tegid midagi väga südamlikku

3,5-aastased pandad Bao Li ja Qing Bao on loomaaias üsna värsked asukad – nad saabusid sinna alles pool aastat tagasi, vahendas väljaanne People.

Loomaaia sõnul pole nad veel paaritumiseks valmis, aga nagu allolevast videost näha, on neil huvi teineteise vastu juba väga suur. Nad veedavad väga palju aega võrega kaetud akna ees, mis nende puure lahutab – häälitsedes, nuusutades ja püüdes üksteisele lähedale pääseda. Vaata videot:

Loomaaia sõnul on see väga hea märk ning annab lootust, et pandad võiksid tulevikus ühiseid järglaseid saada.