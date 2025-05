FOTOD JA VIDEO Pääsküla rabast leiti eakas tõukass, kes vaevu veel elas

«Juhuslikud jalutajad avastasid ta Pääsküla rabast lihtsalt kössitamas ja tegid erinevatesse gruppidesse postitusi kas keegi tunneb oma kiisu ära. Kahjuks tulemusi see ei toonud ning peagi juba jõudiski meile palve kiisule appi tulla,» rääkis Cats Help MTÜ esindaja Evelyn Taaler.

Leitud kass on üle kümne aasta vana ning tema tervislik seisund pole kiita. Tema hambad on kohutavas seisus ning seetõttu ootab teda ees väga kulukas, 500 eurot maksev hambaprotseduur, mille käigus eemaldatakse kõik tema hambad. Lisaks on kassil kilpnäärme alatalitlus, mis tähendab, et ta peab elu lõpuni ravimeid tarvitama. Kahtlustatakse ka neerupuudulikkust. Ilmselt polnud kass pikemat aega saanud süüa ega juua, sest ta oli väga nälja ja kõhn. Juba praegu on tema raviks kulunud 300 eurot.