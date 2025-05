EHMATAV OLUKORD Tuntud loomakaitseorganisatsioon langes varguse ohvriks

«Sellest, et Nähtamatute Loomade annetuskasti on rüüstatud ja kogu annetatud raha varastatud, teavitas meid Aparaaditehas, kus annetuskast annetusi kogus,» ütles Nähtamatute Loomade esindaja Liina Peäske.

Asutuse töötajad avastasid juhtunu 8. mai hommikul ning vaatasid seejärel läbi oma turvakaamerate salvestused. Videost oli selgelt näha, et vargus toimus 7. mai õhtul kella 22 ajal, kui fuajeesse sisenes meesterahvas, kes kõigepealt annetuskasti uuris ning küsis seejärel kõrvalasuvast restoranist WC võtme. Seejärel tassis annetuskasti tualettruumi, kus ta selle tühjaks tegi.

Oma Facebooki lehel on nad jaganud ka turvakaamera videot, kuhu varas peale jäi.

Päeske sõnul ei oska nad kahjuks öelda täpset summa suurust, millest ilma jäädi, aga selline tegu on tema sõnul äärmiselt alatu ja mõistusevastane. «Hoolivad loomasõbrad on panustanud abitute tööstusfarmides kannatavate loomade, kes seda nii väga vajavad, paremaks heaoluks ja keegi arvab, et ta võib selle rahaga lihtsalt minema jalutada. Tohutult kurb,» sõnas ta.