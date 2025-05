Pesaleidja: inimesed toovad kasse massiliselt varjupaika tagasi

Üks sellistest kassidest on armas Megan, kes võeti Pesaleidja kassitoast oktoobris ja kelle kojumineku üle oldi väga rõõmsad. Nüüd on Megan kahjuks aga kassitoas tagasi.

«Kaklused peres ees olnud kassiga olid tihedad ning Megan hakkas pissima kõikvõimalikesse kohtadesse. See annab aga alust arvata, et põhjus peitub tervisemures. Nii on teda kohe ees ootamas vereanalüüsid ning ka uriinikontroll, et teaksime, mis Meganit vaevab,» rääkis Samberk Megani nukrast olukorrast.