VIDEO Narva-Jõesuus sattus jalgrattur vastamisi karuga: tema reaktsioon oli ootamatu

7 soovitust, kui kohtud karuga

Tasub teada, et karu on oma loomult inimpelglik, enamikul juhtudest on rünnanud emakarud poegi kaitstes või jahi käigus peale nende haavamist. Sel sajandil on karu Eestis inimest rünnanud vaid kolmel korral. Kui inimene õigesti käitub, laheneb olukord poegi kaitsva emakaruga kohtumisel karu kurja hääle ja petterünnakuga. Karu tõuseb tagajalgadele selleks, et saada paremat ülevaadet ümbrusest ja see poos ei ole agressiivsusega seotud – kui karu tahab rünnata, siis teeb ta seda neljal jalal.