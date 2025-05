Varjupaika sattunud koera kiipi kontrollides selgus midagi väga hämmastavat

Kuna koera kiibiga seotud olnud mobiilinumber oli aegunud, ei õnnestunud varjupaiga töötajatel kohe tema omanikuni jõuda. Siiski õnnestus välja selgitada, et kiip oli registreeritud Kansases, ning see andis kätte vajaliku niidiotsa edasi tegutsemiseks.

Koera peremees EF Ellington selgitas, et varjupaika sattunud koer oli tervelt kuus aastat kadunud olnud. Koer oli arvatavasti varastatud, kui ta parajasti hoovis lahti oli. Peremees otsis kõikjalt, päevi, kuid ja nädalaid, kuid ei midagi. Lootus aga püsis...

Koer mäletas oma inimest

Nüüd on koerake juba üle kuu aja oma kodus tagasi. «Tal on kõik oma vanad trikid meeles!» rõõmustas peremees ning lisas, et nüüd ei jää koer temast enam sammugi maha ja tahab kõike koos teha.