Loomaarsti 8 nõuannet, kuidas oma koera lisakilodest säästa

«Oluline on panna paika eesmärk – milline on ideaalkaal ja aeg, mille jooksul see saavutatud peab olema. Ainus viis edu saavutamiseks on iganädalane kaalumine, sest ainult nii saab teada, kas dieedist on kasu või tuleb midagi muuta. Normaalne kaalulangus on kuni 10% nädalas, sellest rohkem on pigem ebatervislik. Kaal peaks hakkama langema juba esimesel-teisel nädalal. Kui seda ei juhtu, tuleb analüüsida, miks. Kas on näiteks pereliikmeid, kes koerale ikkagi midagi poetavad? Tavalised ebaõnnestumise põhjustajad on vanavanemad ja väikelapsed,» selgitab Orro.