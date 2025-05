Heategevuslik rongkäik ja lemmikloomaala ootavad loomasõpru vanalinna

Pärast rongkäiku on võimalik registreeruda Käpakäik Match Show 2025-le – mitteametlikule koertenäitusele, kuhu on oodatud igas suuruses ja vanuses koerad sõltumata tõust või näitusekogemusest.

Eesti Loomakaitse Selts on veendunud, et vastutustundlik loomapidamine on osa hoolivast ja tänapäevasest ühiskonnast ning loomad kuuluvad meie linnapilti ja nendega on viisakas arvestada.