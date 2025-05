ÜLEVAADE Need Lõuna-Eesti hotellid kutsuvad lemmikloomi tasuta külla

Lemmikloomaga reisimine on muutumas üha populaarsemaks ning Lõuna-Eesti Turismiklaster ootab lõunasse sõitma just neljakäpalisi turiste. Mitmed Lõuna-Eesti hotellid ja majutuskohad lubavad lemmikloomad tasuta kaasa võtta ning koostöös PetCityga on peagi oodata ka ustavatele kaaslastele tervitussnäkke.