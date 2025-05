Smugeldajad üritasid ahve viia Dominikaani Vabariiki. Loomade hulgas oli kaks valgenägu kaputsiinahvi (Cebus capucinus) ja neli pintšetamariini (Saguinus oedipus) – viimased on äärmiselt ohustatud liik. Mõlemad liigid on kaitse all. Kahjuks suri kaks ahvidest, neljal õnnestus ellu jääda.